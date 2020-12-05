نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية: نرفض سياسة الأمر الواقع التي تفرضها تركيا بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، على رفض بلاده سياسة الأمر الواقع التي تفرضها تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال لودريان خلال جلسة حوار ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط: "نريد احترام القانون وسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونرفض سياسة الأمر الواقع التي أطلقتها تركيا"، مؤكدَا أن فرنسا "تؤيد إجراء حوار مع تركيا حول هذه القضية"، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية.

ودعا لودريان إلى "تطبيق ثقل أوروبي أكبر في البحر الأبيض المتوسط، وإلا الآخرين سيفعلون ذلك على حساب مصالحنا، مثل تركيا وروسيا، فكلاهما تريدان استغلال القضايا الأمنية لتقسيمنا أوروبيا".

وحذر من أن "منطقة البحر الأبيض المتوسط، بسبب زعزعة الاستقرار التي تسبب فيها فاعلون خارجيون، أضحت مفترق طرق لجميع الصراعات وفضاء يشهد تحديات حاسمة لمستقبلنا، على غرار الهجرة والأمن".