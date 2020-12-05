طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

الاستعلام عن رسوم المرافقين بالمملكة السعودية من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المقيمين بداخل المملكة، وقد قامت الحكومة السعودية بفرض رسومًا في مقابل إقامة المرافقين بالمملكة، و توفر الجوازات في المملكة العربية السعودية طرق كثيرة لسداد الرسوم المستحقة على صاحب الإقامة، وتعتبر المملكة السعودية من أبرز الدول التي يوجد بها نسبة عمالة من مختلف الجنسيات سواء كانوا عرب أو أجانب بأعداد ضخمة، وتتعامل المملكة مع المرافقين بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق عليهم، كما أن يوجد العديد من الخطوات الميسرة التى يجب القيام بها من أجل الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة .كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة
تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية ومن بين هذه الخدمات هي الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة، ويتم ذلك من خلال عده خطوات ومنها ما يلي :
- أن يقوم المستعلم بتسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية .
- قم بالضغط على أيقونة المقيمين ثم أنقر على زر الخدمات الإلكترونية.
- ستظهر لك عدد من الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية .
- عليك بالضغط على خدمة الاستعلام عن المرافقين،ثم قم بالنقر على خانة المزيد الموجودة بأسفل خدمات الجوازات التي تتواجد في المنصة.
- قم باختيار خدمات التابعين وسيظهر لك كافة البيانات التي يرغب بها المستعلم من أجل الاستعلام .
- أن يقوم المقيم بالدخول لحاسبة رسوم التابعين والمرافقين عبر منصة مقيم .
- عليك باختيار تجديد الإقامة من صندوق “الإجراء المطلوب”.
- أن يقوم المقيم بإدخال عدد التابعين .
- قم بتحديد مدة التجديد بالسنوات .
- علي المقيم تحديد تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة به .
- أنقر على أيقونة “احسب” ذو اللون الأخضر .
- وأخيرا سوف يظهر لك صفحة جديدة بها قيمة إجمالي الرسوم المستحقة بالريال السعودي في المكان المخصص لذلك .
اعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أن الحالة الوحيدة التي يُمكن فيها التوقف عن دفع رسوم المرافقين ضمن وقت وتاريخ محدد وهي خلال نقل الخدمات الخاصة في الكفالة، وعندها يمكن له التوقف عن دفع الرسوم حتى التاريخ المذكور في الطلب .
والجدير بالذكر أن جميع وزارات المملكة العربية السعودية تسعى إلى تقديم الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني، وانطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية2030، والتي من شأنها أن تُوفر كل من الوقت والمجهود على جميع رعايا المملكة العربية السعودية، وعلى جميع المقيمين فيها من الجنسيات الأخرى.
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