أخبار اليمن : الصحة العالمية: لا تتهاونوا بالتدابير الاحترازية

الصحة العالمية: لا تتهاونوا بالتدابير الاحترازيةحذّرت منظمة الصحة العالمية من أي تهاون في تدابير الحيطة في مواجهة فيروس (كورونا) المستجدّ مع تفشيه بوتيرة سريعة لا سيما في الولايات المتحدة رغم التفاؤل الذي يثيره التوصل إلى لقاحات.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان خبراء المنظمة دعوا إلى عدم تخفيف اليقظة جراء التفاؤل الذي أثاره التوصل إلى لقاحات.

وأكد مدير برنامج الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايك رايان أن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد" .. مطالباً "الناس بمواصلة بذل الجهود".

وحذّر رايان من أن "التلقيح سيضيف أداة مهمة وقوية إلى مجموعة الأدوات المتاحة لنا" لمكافحة الوباء لكن "وحدها لن تقوم بالمهمة".

من جهته قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن الفيروس سيواصل ممارسة ضغط هائل على المستشفيات.

ويأتي ذلك مع مواجهة الولايات المتحدة طفرة جديدة من الوباء مع 225 ألف إصابة جديدة و2500 وفاة إضافية خلال 24 ساعة الجمعة، بعد بضعة أيام من تنقل الأمريكيين في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر للاحتفال باعيادهم.

من جهتها، تجاوزت كندا المجاورة الجمعة عتبة الـ 400 ألف إصابة، بعد أسبوعين من تخطيها عتبة 300 ألف إصابة، ما ينذر بارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات بالمرض.

وفي بريطانيا ترجّح السلطات الصحية تراجعاً كبيراً للوباء "بحلول الربيع" بفضل حملات التلقيح، إلا أنها تستعدّ أولاً لارتفاع عدد الإصابات بعد فترة عيد الميلاد.