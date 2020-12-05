الدوري الإيطالي.. لاتسيو يعود إلى سكة الانتصارات

عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات بعد حسمه مواجهته الأولى على الإطلاق مع مضيفه سبيتسيا بالفوز عليه 2-1، السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب سيموني إينزاغي إلى مباراته مع الوافد الجديد، على خلفية خسارة في المرحلة الماضية كانت الأولى له في العاصمة أمام أودينيزي منذ 2014 (1-3)، ثم تعادل في ملعب بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا (1-1) مما أرجأ تأهله إلى ثمن النهائي حتى مباراة الجولة الأخيرة الثلاثاء على أرضه ضد بروج البلجيكي، حيث يكفيه التعادل لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 1999-2000.

ونجح نادي العاصمة في تعويض هزيمة المرحلة الماضية التي كانت الأولى له في آخر 12 مباراة ضمن جميع المسابقات، بما فيها مباراة السبت، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بهدفي تشيرو إيموبيلي الذي وجد طريقه الى الشباك للمباراة الحادية عشرة في الدوري من أصل آخر 13 بعد تمريرة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (15) الذي أضاف الثاني من ركلة حرة (33).

ورغم عودة سبيتيسا إلى أجواء اللقاء بتقليصه الفارق في الشوط الثاني بتسديدة قوية للفرنسي مبالا نزولا (64)، عرف لاتسيو كيف يحافظ على تقدمه وسار بالمباراة الى بر الأمان.

وحقق الفريق فوزه الرابع من أصل ست مباريات خارج ملعبه والخامس بالمجمل، رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع مؤقتا بفارق الأهداف خلف كل من يوفنتوس الرابع ونابولي الخامس وجاره روما السادس.

ورغم الفوز، أقر الحارس الإسباني لنادي العاصمة بيبي رينا أن "سبيتسيا كان الفريق الأفضل اليوم ولن أنكر ذلك".

وأضاف لشبكة "سكاي" الإيطالية "حصلنا على النتيجة التي كنا بحاجة اليها، أظهرنا شخصية، مثابرة وعزم، لكننا كنا نفتقد أيضا لشيء ما... من الجيد الفوز، لكن علينا أن نكون أفضل من ذلك".

وتجمد رصيد سبيتسيا عند 10 نقاط بعد تلقيه الهزيمة الرابعة في مستهل مغامرته بين الكبار. ويلعب لاحقا يوفنتوس حامل اللقب ضد جاره تورينو، وإنتر ميلان الثاني مع بولونيا.