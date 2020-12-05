تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشى كورونا فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، يرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات فى عموم تركيا إلى 14.705.

كما رصدت السلطات الصحية 31.896 إصابة جديد بالفيروس، نزولا من 32.736 إصابة تم رصدها أمس الجمعة، وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أعلن الاثنين الماضى عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة فى عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بما فى ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل فى عطلات نهاية الأسبوع.