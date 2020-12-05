مصادر أمريكية : توقعات بعقد اجتماعات استخباراتية بالبنتاجون مع فريق بايدن

جدة - نرمين السيد - توقعت مصادر أمريكية اليوم السبت، أن تنعقد اجتماعات فى الأسبوع المقبل بين مسئولين من الفريق الانتقالى للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن وبين عدد من مسئولى وكالات الاستخبارات ذات الإدارة العسكرية بمقر وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون".





وقالت سو جو المتحدثة باسم الوزارة إن مكتب نائب وزير الدفاع لشئون الاستخبارات والأمن والمسئول الانتقالى بالوزارة يضعون اللمسات الأخيرة للتنسيق بشأن الوكالات الاستخبارية بالبنتاجون. وأشارت إلى أن هذا يتضمن إجراءات الموافقة على إتاحة المعلومات بالنسبة للوكالات الاستخباراتية بالبنتاجون حسب القوانين المتبعة، وحسب مذكرة التفاهم الخاصة بالفريق الانتقالى للإدارة الجديدة. ويأتى هذا بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب يمنع مسئولى الفريق الانتقالى لبايدن من حضور اجتماعات وكالات الاستخبارات الواقعة فى اختصاص البنتاجون ومن بينها وكالة الأمن القومى ووكالة الاستخبارات الدفاعية وهو ما أثار انتقادات الديمقراطيين بإعاقة استعداد بايدن لتولى السلطة. وكان مستشارون لبايدن تحدثوا بالفعل مع مسئولين من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الاستخبارات المركزية "سى آى إيه" وهما مستقلتان عن البنتاجون.

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