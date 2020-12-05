اندلاع حريق هائل بكنيسة تاريخية فى نيويورك.. فيديو 

يعمل رجال الإطفاء فى مانهاتن بنيويورك على إنقاذ كنيسة تاريخية من القرن التاسع عشر اجتاحتها النيران، وفقا لصحيفة ذا "اندبندت"، وأفادت شبكة ABC New York أن النيران اشتعلت في سقف الكنيسة وأن حوالي 200 من رجال الإطفاء من إدارة إطفاء مدينة نيويورك حضروا لإطفاء الحريق ، وسط محاولة لإنقاذ الكنيسة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الكنيسة ، التي تم بناؤها حوالي عام 1891 ، تابعة بشكل مشترك لكنيسة المسيح المتحدة والكنيسة الإصلاحية في أمريكا .

وقالت FDNY إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.