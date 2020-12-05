سفن حربية تركية تتحرك باتجاه خليج سرت

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أنه تم رصد تحرك سفن حربية تركية نحو ليبيا في خليج سرت.

و ذكر اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحفية لقناتي العربية والحدث إن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية ويتم متابعتها والتصدي لها إذا لزم الأمر.

وقال المسؤول الليبي: "لم يتم رصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكدًا جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ".

وأفادت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق بأن سفنًا حربية تركية تم رصدها في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية تحمل العلم التركي، قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي.

وزعمت التقارير أن وجهة السفن التركية قد تكون مناطق الهلال النفطي التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي.

وأشار إلى معلومات عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من الفصائل السورية إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد اعلن ، السبت، توقف عملية عودة "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة إلى سوريا من ليبيا منذ أكثر من 20 يومًا رغم التوافق الليبي - الليبي.

وأشار إلى معلومات عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من الفصائل السورية إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.

وبلغ عدد المقاتلين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 18 ألفا، بحسب المرصد.

وقال المرصد إن 10 آلاف و750 مقاتلا من الفصائل الموالية لتركيا عادوا إلى سوريا.

والشهر الماضي، شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من القاهرة، على أهمية ترحيل المرتزقة من ليبيا واحترام حظر التسلح.