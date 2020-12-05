طريقة شحن بطاقة سوا | 5 طرق مختلفة مع stc أو البنك

توفر stc طريقة شحن بطاقة سوا عن طريق العديد من الوسائل بداية من موقع وتطبيق my stc إلى مفوتر وأي بنك تتعامل معه، وكانت شركة الاتصلات السعودية قد أطلقت بطاقة سوا للتسهيل على المواطنين عمليات شحن رصيد بطاقات الاتصال بطرق مختلفة وربطها بجميع طرق الدفع المتاحة في المملكة كما سنرى.

بطاقة سوا

قامت شركة الاتصالات في المملكة العربي السعودية stc بإطلاق بطاقة سوا للشحن المسبق للقيام بشحن رصيد الهاتف بشكل مباشر عند الانتهاء مباشرة.

تهدف البطاقة للتسهيل على العملاء لامتلاك رصيد يمكن تحويله بشكل مباشر إلى الخط المراد شحنه لعد تعطيل المواطنين والقيام بشحن الرصيد بشكل فوري.

وخدمة الشحن المسبق هي أبرز ما تقدمه البطاقة ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك حيث توفر البطاقة أيضًا عروض وباقات للعملاء.

طريقة شحن بطاقة سوا من موقع stc

يمكن أتمام عملية إعادة الشحن بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة STC ويجب هنا أن يكون لديك حساب على الموقع.

في حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على “التسجيل”، سيتم التسجيل من خلال رقم الهاتف فقط، حيث يمكنك الاستفادة من الخدمات الموجود عليه.

جاءت خطوات شحن البطاقة من موقع stc على النحو التالي:

أولًا الدخول على الصفحة الرئيسية لموقع أس تي سي stc..

تسجيل الدخول كما أسلفنا برقم الهاتف وكلمة السر.

اضغط على “أختر الحساب” من أعلى الصفحة.

ستظهر لك أرقامك التابعة لرقم هويتك.

اضغط على الرقم الذي تريد شحنه.

اختر “إعادة الشحن” ثم أدخل المبلغ المراد شحن البطاقة به.

اختر طريقة الدفع وتستطيع الاختيار بين البطاقات الائتمانية الموجودة وهي (بطاقة مدى الراجحي -بطاقة أمريكان أكسبرس – الفيزا – الماستر كارد).

وأخيرًا اضغط على “شحن”.

طريقة شحن بطاقة سوا من تطبيق my stc

تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق التي أتاحتها الشركة، حيث يمكن إتمام عملية شحن سوا بكل سهولة من خلال تطبيق My stc المميز الذي يتيح العديد من الخدمات إلى جانب إمكانيات الشحن المختلفة.

جاءت طريقة شحن بيانات البطاقة من تطبيق My stc على النحو التالي:

أولًا قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق.

ستظهر لك جميع الأرقام التابعة لرقم هويتك في الصفحة الرئيسية.

قم باختيار رقم الهاتف المراد شحنه من الأعلى.

قم بتحديد المبلغ المطلوب.

اختر هنا طريقة الدفع ويمكن الاختيار أحد بطاقاتك الائتمانية المتاحة وهي (بطاقة مدى – أمريكان أكسبرس – فيزا – ماستر كارد).

بعد الاختيار قم بضغط على “شحن”.

ستصلك رسالة على الهاتف الخاص بك تؤكد إتمام عملية الشحن بنجاح مرفقة مع المبلغ الذي تم شحنه.

طريقة شحن سوا من مفوتر

إذا كنت أحد عملاء باقات مفوتر فإن الشركة قد وفرت لك أيضًا خدمة شحن لبطاقة سوا مميزة عن طريق خدمة مفوتر وتتم بشكل مباشر عن طريق الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية إلى رقم 900 تحتوي على مبلغ الشحن. اترك مسافة واكتب رقم الهاتف المراد شحنه. ثم اترك مسافة واكتب 133. اضغط على إرسال.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذه المقالة على الطرق المختلفة لشحن بطاقة سوا التابعة لشركة الاتصالات السعودية stc.