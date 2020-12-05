أنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 5 برامج للتبادل الثقافي مع الصين، تقول إنها كانت تستخدم في الدعاية الصينية، ولم يكن لها أي فائدة للولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في أعقاب القيود الجديدة على التأشيرات التي أعلنتها واشنطن والتي تحد من إقامات أعضاء الحزب الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة، ويشير إلى مزيد من التآكل في العلاقات مع بكين في الأسابيع الأخيرة من عهد الرئيس الحالي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن برامج التبادل التي أنهاها تمولها بالكامل وتديرها الحكومة الصينية "كأدوات دعاية للقوة الناعمة".
وأضاف في بيان صدر في وقت متأخر من الجمعة، أن هذه البرامج قدمت "وصولا منظما بعناية لمسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، وليس للشعب الصيني، الذي لا يتمتع بحرية التعبير والتجمع".
وأنهت وزارة الخارجية الأميركية "برنامج رحلة صانعي السياسات التعليمية إلى الصين"، و"برنامج الصداقة بين الولايات المتحدة والصين"، و"برنامج تبادل القيادة بين الولايات المتحدة والصين"، و"برنامج التبادل بين الولايات المتحدة والصين عبر المحيط الهادئ"، و"برنامج هونغ كونغ التعليمي والثقافي". وكان كل برنامج يسمح للمسؤولين الأميركيين بالسفر إلى الصين على نفقة بكين.
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ترحب بـ"التبادل المشترك والعادل للبرامج الثقافية" مع الصين وستستمر البرامج ذات المنفعة المتبادلة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة حدودا زمنية جديدة للتأشيرات لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم، مما أدى إلى تقليص فترة صلاحية وثائق سفرهم إلى شهر واحد بدلا من 10 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في تصعيد جديد.. أميركا تنهي 5 برامج ثقافية مع الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.