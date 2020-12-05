بريطانيا تبدأ برنامج التطعيم ضد كورونا الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - ووصف رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون البرنامج بأنه أكبر حملة تطعيم فى تاريخ بريطانيا.

ومن المتوقع وصول حوالى 800 ألف جرعة أخرى الأسبوع المقبل، حيث سيتم تسليم الملايين بحلول نهاية العام.

وكانت شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية أعلنتا، الأربعاء، أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لكورونا الذى طورته الشركتان.

وسيتم إعطاء اللقاح أولا للأشخاص الذين يعيشون أو يعملون فى دور الرعاية بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتجاوزون 80 عاما وموظفى الصحة الذين يواجهون مخاطر على نحو خاص.

وبريطانيا هى أول دولة توافق على لقاح "فايزر- بيونتك"، الذى تجرى مراجعته حاليا من قبل الهيئات التنظيمية فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.