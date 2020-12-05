إسرائيل تسجل 1506 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيانها الذى أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2901 حالة بعد تسجيل خمس حالات بينما هناك 97 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى.

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