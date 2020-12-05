تحرك عاجل من آبي أحمد بشأن إقليم تيجراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء العمل على إعادة بناء إقليم تيجراي وإصلاح البنية التحتية المتضررة جراء الصراع العسكري الدائر في الإقليم.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في تغريدة على تويتر "بدأنا العمل بمشاركة عديد من الفرق على أعمال إعادة بناء إقليم تيجراي وإصلاح البنية التحتية المتضررة لاستعادة الخدمات الأساسية.

وأكد آبي أحمد استمرار جهود المساعدة الإنسانية التي نبذلها حكومته لتعزيز رعاية المستضعفين.

واختتم المسؤول الإثيوبي تغريدته متعهدا بالاستمرار في أعمال البناء والتطور.

كانت الحكومة الإثيوبيأ قد أكدت في وقت سابق أن قادة جبهة تحرير تيجراي، المسؤولين عن التمرد في الإقليم هم الآن بين قتلى وأسرى.

وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت سابق بشن هجوما عسكريا ضد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي، ردا على استهداف معسكرات للجيش الإثيوبي.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية انتهاء الأعمال العسكرية في إقليم تيجراي، بعد سيطرة الجيش على ميكيلي عاصمة الإقليم.