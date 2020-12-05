السعودية تكشف موقف الرباعي العربي من حل الأزمة مع قطر

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة الخليجية وطي الخلاف مع قطر، بمشاركة جميع أطراف الخلاف من دول الرباعي العربي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن وزير الخارجية السعودي قوله "جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي".

وقال الأمير فيصل بن فرحان "تعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي"

وأوضح الوزير السعودي أن حلفاء الرياض "على الخط نفسه" بشأن حل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل لاتفاق نهائي في أقرب وقت".

ورجح بن فرحان التوصل إلى حل "يغطي جميع الجوانب ويرضي كافة الأطراف المعنية"، مؤكدا أن ذلك سيحدث قريبا.

وأشار وزير خارجية السعودية إلى أن المفاوضات جارية بشأن مصالحة أوسع تضم جميع أطراف الأزمة الخليجية.

جاء ذلك بعد إعلان الكويت عن مباحثات مثمرة مؤخرا في إطار تحقيق المصالحة مع قطر ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول العربية.