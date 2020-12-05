بعد انتهاء التصويت.. أمير الكويت يوجه رسالة لكل المسئولين

بعث الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر إلى كل من الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ د. أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة والشيخ د. باسل الصباح وزير الصحة والمستشار د. فهد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ود. سعود الحربي وزير التربية ووزير التعليم العالي ووليد الجاسم وزير الدولة لشؤون البلدية وسعادة الفريق خالد المكراد رئيس قوة الإطفاء العام وم. أحمد المنفوحي المدير العام لبلدية الكويت ود. هلال الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأعرب فيها أمير الكويت عن بالغ تقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الإنتخابات ووفق الاشتراطات الصحية المطلوبة واتخاذ كافة الاحترازات والاحتياطات التي تتطلبها الظروف الصحية الراهنة حفاظًا على سلامة الجميع.

كما أشاد بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي.

كما عبّر عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت عملية الانتخابات بكل كفاءة وشفافية سائلا المولي تعالى ان يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.

وكانت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2020 في الدوائر الخمس قد اغلقت أبوابها لاختيار أعضاء مجلس الأمة.

وظلت بعض صناديق الاقتراع مفتوحة للتصويت أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز الانتخابية على أن يبدأ فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت ليتم بعدها إعلان النتائج النهائية.