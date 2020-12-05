المغرب: "تفاؤل وارتياح" من تطورات تجاوز الخلاف الخليجي

أعربت المملكة المغربية، السبت، عن "تفاؤل وارتياح كبيرين" بشأن التطورات الإيجابية الجارية من أجل "تجاوز الخلاف بين الإخوة" في مجلس التعاون الخليجي، حسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب "يسجل بتفاؤل وارتياح كبيرين، التطورات الإيجابية الجارية من أجل تجاوز الخلاف بين الإخوة في مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "تأسيسا على الروابط الأخوية الوطيدة ووشائج المحبة الصادقة التي تجمع الملك محمد السادس، بإخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي، فإن المملكة المغربية تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف، بما يمكن دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة من استعادة التلاحم والوئام، ويعزز الاستقرار في المنطقة ووحدة الصف العربي".

وأكدت الوزارة أن "المملكة المغربية انطلاقا من علاقاتها التاريخية القوية مع كل دول الخليج العربي، تثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة، لتقريب الرؤى ورأب الصدع بين أبناء البيت الخليجي، وتثمن كذلك الدور الإيجابي للولايات المتحدة في هذا الشأن".

والجمعة أعلنت الكويت إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إنه "في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واستمرارا للجهود التي يبذلها حاليا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل الأزمة، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية".

وأوضح البيان أن "كافة الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

واليوم السبت، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن شركاء المملكة "على الخط نفسه" فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.

وأضاف في مقابلة مع "فرانس برس" على هامش مؤتمر حوار المنامة في العاصمة البحرينية، أن تحقيق "اختراق لحل الأزمة بات وشيكا".