محكمة أمريكية ترفض دعوى لمنع إعلان فوز بايدن فى جورجيا

جدة - نرمين السيد - وأقرت المحكمة أيضا الإبقاء على إجراءات ستسهل على الناخبين فى الولاية الإدلاء بأصواتهم غيابيا فى انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ الشهر المقبل. وستحدد انتخابات مجلس الشيوخ فى جورجيا التى ستجرى يوم الخامس من يناير أى الحزبين، الجمهورى أم الديمقراطى سيسيطر على المجلس فى دورته الجديدة. وتعرضت حملة ترامب وأنصاره لهزائم قضائية مماثلة فى ولايات أريزونا وميشيجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.

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