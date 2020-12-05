بريطانيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت 15 ألفا و539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



جدة - نرمين السيد - سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت 15 ألفا و539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت قناة "سكاى نيوز" أنه تم تسجيل 397 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد.

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