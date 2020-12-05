أعلنت شبكة "فوكس نيوز" عن تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة يومية قياسية في المدينة منذ بدء جائحة كورونا.
وذكرت الشبكة أن الرقم القياسي السابق للإصابات سجل 371 حالة في واشنطن الأسبوع الماضي.
وكشف معهد جون هوبكنز أن 22872 إصابة بكورونا تم تسجيلها في العاصمة الأمريكية منذ بداية الجائحة، فيما يناهز عدد المتوفين بين المصابين بالفيروس 700 حالة.
وتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 14,3 مليون حالة، بينها 279205 حالات وفاة، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين والمتوفين بكورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تسجل392إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.