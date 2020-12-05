إيطاليا تسجل 662 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 662 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولا من 814 أمس، ورصد 21052 إصابة جديدة مقابل 24099 في اليوم السابق.
وشهدت إيطاليا، وهي أول بلد أوروبي تفشى فيه الوباء، 59514 وفاة بالفيروس في المجمل منذ فبراير، في ثانية أكبر حصيلة بالقارة بعد بريطانيا كما سجلت 1.71 مليون إصابة حتى الآن.
وأضافت وزارة الصحة أنها أجرت اليوم 194984 فحصا لكورونا، انخفاضا من 212741 في اليوم السابق.
وبلغ عدد مرضى الفيروس في المستشفيات اليوم السبت 30158، كما استقبلت وحدات العناية المركزة 192 مريضا جديدا.
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