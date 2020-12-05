لمستخدمي الطرق وقائدي السيارات| نداء إماراتي عاجل بشأن طقس الغد

وجه " المركز الوطني للأرصاد " الامارتي نداء عاجلا لمستخدمي الطرق و قائدي السيارات بضرورة أخذ الحيطة و الحذر وإتباع إرشادات المرور، نظرًا لوجود فرصة لتشكل الضباب و تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتهم.

وأوضح المركز الإماراتي في بيان له انه قد تنعدم الرؤية أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة وذلك من الساعة 11 مساء اليوم السبت و حتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد " الأحد.

ويشار الي أن الامارت شهدت اليوم السبت طقس، صحوًا إلى غائم جزئيًا بوجه عام، ورطبا ليلًا.

وذلك مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 - 25، تصل إلى 35 كم/س.

كما شهد الخليج العربي امواج خفيفه إلى متوسط أحيانًا.

كما حدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 04:49 والجزر الأول عند الساعة 21:48 والثاني عند الساعة 35: 08 وفق تقرير الأرصاد الجوية الإماراتية.

كما كان الموج ببحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج أحيانًا، حيث حدث المد الأول عند 11:06 والثاني سيحدث عند الساعة 00:53 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والثاني عند الساعة 06:56 وذلك حسبما مركز الأرصاد الإماراتي.