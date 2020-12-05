1622 إصابة و12 وفاة حصيلة كورونا فى لبنان خلال 24 ساعة

أعلنت ​​وزارة الصحة​ اللبنانية، اليوم السبت، عن تسجيل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​”، منها 1604 حالة تعود لمحليين و18 لوافدين، توازيًا مع تسجيل 12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات “كوفيد 19″، إلى أن عدد ​الإصابات​ الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 135876 حالة، في وقت وصل عدد ​ضحايا​ الوباء الإجمالي إلى 1090 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن هناك 939 حالة شفاء، و379 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 132 حالة على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي.

وكانت احدى الفضائيات قد بثت يبرز تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا .

وجددت منظمة الصحة العالمية، تحذيرها بأن تعميم اللقاحات على دول العالم لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19.

وبالرغم من التقدم الكبير المحرز خلال الآونة الأخيرة بخصوص لقاحات كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أنه على مايبدو مايزال الطريق طويلا أمام جائحة كورونا.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن التقدم الذي تحقق في مجال لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إيجابي جدًا، لكن المنظمة قلقة من أن ذلك أدى إلى مفهوم مغلوط بين عموم الناس حول العالم آخذ في التزايد وهو أن الجائحة ستنتهي مع توفر اللقاحات.

وأوضح تيدروس أيضًا أن الجائحة مايزال أمامها طريق طويل بالرغم من كل الجهود الدولية للقضاء عليها تمامًا، وأن القرارات التي تتخذها الحكومات سيكون لها دور كبير ومحوري في تحديد مسار الجائحة على المدى القصير ومتى يمكن ان تنتهي.

وبحسب مختصين دوليين في مجال الصحة فإن توفر اللقاحات لا يعني صفر حالات كورونا، وإن الجهات المختصة حول العالم لوحدها لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب.

أما أبرز اللقاحات التي طورت عالميًا حتى الآن ضد كورونا فهي فايزر ، أسترازينيكا وسبوتنيك.