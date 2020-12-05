المغرب يعلن موقفه من مفاوضات حل الأزمة الخليجية

علق المغرب على المفاوضات الجارية لحل الأزمة الخليجية وطي الخلاف مع قطر، معربا عن "تفاؤل وارتياح كبير تجاه التطورات الإيجابية الجارية" لتجاوز الخلاف الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن المملكة تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف.

وأكدت الوزارة المغربية أن هذا الموقف ناجم من "وشائج المحبة الصادقة التي تجمع الملك محمد السادس بإخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي".

وأعرب المغرب عن أمله في "أن تمكن هذه الخطوة دول مجلس التعاون الخليجي من استعادة التلاحم والوئام، وتعزز الاستقرار في المنطقة ووحدة الصف العربي".

وجاء في البيان "الملكة المغربية وانطلاقا من علاقتها التاريخية القوية بدول الخريج العربي تثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة لتقريب الرؤى ورأب الصدع".

وثمنت الوزارة المغربية الدور الإيجابي لولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

كانت وزارة خارجية الكويت أعلنت عن مباحثات مثمرة في إطار تحقيق المصالحة مع قطر ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.