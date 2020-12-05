أرمينيا .. المحتجون يمهلون رئيس الوزراء حتى الثلاثاء المقبل للرحيل

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل حزب حزب الاتحاد الثورى الأرمنى المعارض إيشخان ساغاتيليان، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت "نمهل نيكول باشينيان حتى ظهر يوم الثلاثاء كى يستقيل. وإن لم يفعل ستبدأ فعاليات العصيان المدنى عبر البلاد. وإذا لم يرحل قبل يوم الثلاثاء، سنكون نحن من سيعزله".
وتنظم الأحزاب المعارضة -منذ 10 نوفمبر الماضى- مظاهرات احتجاجية فى يريفان مطالبة باستقالة باشينيان بسبب توقيعه إلى جانب الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأذربيجانى إلهام علييف على بيان نص على وقف إطلاق النار فى إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضى فى المنطقة إلى أذربيجان.
وتعتبر المعارضة توقيع باشينيان على البيان الثلاثى "استسلاما"، كما أنها تحمله المسؤولية عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية فى أرمينيا.
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