بايدن : نمر بزيادة مأساوية فى إصابات فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى تغريدة عبر موقع تويتر: "يرجى ارتداء قناع، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والحد من التجمعات، إنه واجبنا الوطنى كأمريكيين".

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أكثر من 227 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير، فى ثانى قفزة قياسية غير مسبوقة على التوالى، حسبما أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأكدت الجامعة التى تعتمد فى إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة رصد 227.885 إصابة بالفيروس التاجى الذى يسبب مرض "كوفيد-19" خلال أمس الجمعة، مقابل 217.664 إصابة الخميس.

وأشارت الجامعة إلى أن حصيلة ضحايا العدوى فى البلاد خلال اليوم الأخير ارتفعت بواقع 2607 حالات وفاة، مقابل 2879 وفاة فى اليوم السابق.

وسجلت فى الولايات المتحدة إجمالا حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 14 مليونا و372.568 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 279.008 حالات وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.