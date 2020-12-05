وزير الدفاع الأمريكي يكشف حقيقة رفض البنتاجون التعاون مع فريق بايدن

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر سي ميلر، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تتعاون بشكل كبير مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.
وقال ميلر في تصريحات صحفية، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن عدم تعاوننا مع فريق بايدن الانتقالي، مؤكدًا أن البنتاجون له تاريخ مشرف بالتعاون مع الحزبين عند نقل السلطة.
وتأتي تعليقات ميلر بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ذكرت فيه أن المسئولين الموالين لترامب داخل البنتاجون منعوا فريق بايدن الانتقالي من الاجتماع، بقيادة عدد من وكالات المخابرات التي يتحكم بها البنتاجون.
وأكد مسئولون أمريكيون، أن فريق بايدن لم يلتق حتى الآن بقادة وكالات المخابرات وأجهزة التجسس بما فيها وكالة الأمن القومي، ووكالة مخابرات الدفاع.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن فريق بايدن كان من المفترض أن يلتقي بقادة وكالات المخابرات الأمريكية الخاضعة لسيطرة البنتاجون في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لكن البنتاجون قال إنه لن يكون هناك تواصل مع مسئولي وكالات المخابرات الأمريكية مع فريق بايدن، قبل أن يقدم فريق الرئيس المنتخب تساؤلاته وقائمة بأسماء الأشخاص الذين يرغب في مقابلتهم مسبقًا.
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