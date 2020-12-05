الرئاسة اللبنانية تتهم قناة "الجديد" بـ الكذب بشأن تشكيل الحكومة

أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا ردت خلاله على الأخبار التي بثتها قناة "الجديد" اللبنانية بشأن موقف الرئيس اللبناني ميشال عون من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن ما بثته القناة هي "أخبار كاذبة لا تمت الى الحقيقة بصلة".

وذكر البيان أن هذه القناة تتعمد بشكل شبه يومي بث مثل هذه الاخبار الكاذبة على رغم التوضيحات التي تصدر عن مكتب الاعلام.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن ذلك يدل على إصرار من المحطة على اختلاق اخبار وروايات ونسبها الى رئيس الجمهورية خلافا للواقع والحقيقة.

وأشار البيان إلى ضرورة الانتباه إلى مثل هذه الأخبار وعدم الاخذ بها والعودة الى مكتب الاعلام في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية.

كانت قناة الجديد تحدثت عن لقاء سري بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، موضحة أنه لم يسجل أي تقدم على الصعيد لحكومي.