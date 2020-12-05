ترامب يتجه إلى جورجيا قبل معركة انتخابات حاسمة للشيوخ

يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أنشطة دعائية لدعم عضوين جمهوريين بمجلس الشيوخ في انتخابات إعادة بولاية جورجيا تجرى في يناير.
ويرى بعض الجمهوريين أن دعم ترامب للمرشحين قد يضرهما في ظل استمراره في الزعم بتزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.
وهاجم الرئيس المنتهية ولايته الجمهوريين الذين رفضوا تأييد مزاعمه ومنهم حاكم جورجيا برايان كيمب وسكرتيرها براد رافينسبيرجر.
ولم تظهر عمليات إعادة الفرز على مستوى الولاية، والتي تضمنت مراجعة مضنية باليد لحوالي خمسة ملايين بطاقة اقتراع، أي مخالفات كبيرة.
ويتنافس في الإعادة عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ديفيد بيردو وكيلي لوفلر في مواجهة الديمقراطيين جون أوسوف ورافائيل وارنوك.
وسيحدد السباقان الحزب الذي يسيطر على مجلس الشيوخ الأميركي.
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