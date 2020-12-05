موقف محرج .. تعطل محرك تركى للمروحيات أثناء قيام أردوغان بتدشينه

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى وقت تروج تركيا لنفسها على أنها واحدة من مصنعى ومصدرى الصناعات العسكرية عالميًا، فيما تكشف واردات البلاد من قطع السلاح ومدخلات الإنتاج الرئيسية، أن أنقرة ليست سوى مجمع لشركات أسلحة عالمية.
وخلال لقطات بثها التلفزيون التركى على الهواء الليلة، حاول المشاركون فى الحفل تشغيل محرك هليكوبتر تركى محلى الصنع، دون جدوى، ليسأل الرئيس التركى وزير دفاعه خلوصى أكار: "ونحن الآن نرى افتتاح تشغيل المحرك.. هل نحن جاهزون يا سيد خلوصى؟"، دون أن يتلقى ردًا عمليًا.
من جهة، توعد المدير العام لشركة (TUSAŞ Motor Sanayii AŞ)، المسؤولة عن الحفل، محمود فاروق أكشيت، من تسببوا فى الموقف بالملاحقة قائلًا: لن نسامح من يريدون تخريب الحفل.
وخلال الحفل، أكد أردوغان محاولا التخفيف من حرج موقفه مستندا إلى نظرية المؤامرة فقال أن هناك من يحاول تقويض الصناعة الدفاعية لتركيا.
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