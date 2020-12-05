بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعلنان استئناف مفاوضات بريكست

أعلنت بريطانيا استئناف جلسات مفاوضات "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" ستستأنف يوم الأحد في بروكسل.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء بريطانيا أنه رغم استمرار الخلافات بين الأطراف لكن يجب " بذل مزيد من الجهود" من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان التوصل لحل.

وأشار البيان البريطاني إلى إجراء مباحثات مجددا بشأن بريكست مساء الاثنين.

وكانت المفاوضات التي بدأت في مارس الماضي تعثرت بسبب نقاط خلافية حول الضمانات التي يطالب بها البريطانيون في مجال المنافسة وطريقة تسوية الخلافات في الاتفاق المقبل.