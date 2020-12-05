البشير يعود إلى سجن كوبر بعد تحسن حالته الصحية

أكد هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اليوم السبت، أن الفحوصات التي أُجريت اليوم للبشير بمستشفى علياء، كشفت عن عدم مُعاناته من أي مرض مزمن سوى الضغط.

وقال الجعلي في تصريح لصحيفة "السوداني" إن تورُّم القدمين الذي عانى منه البشير في الفترة الأخيرة، أثبتت الفحوصات أن أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية للأرجل ولا تُشكِّل أيِّ خُطورة،

وأضاف الجعلي أنّ التقرير الطبي للبشير أوصى بعدم الحاجة إلى بقائه بالمستشفى.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن البشير عقب عودته لسجن كوبر من مستشفى علياء، مارس الرياضة داخل السجن.