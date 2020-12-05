تسعى لبث الكراهية والفوضى.. مشروع قانون أمريكي لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية

قدّم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تيد كروز مشروع قانون لإدراج جماعة الإخوان على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأعلن السيناتور الجمهوري عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنه قدم مشروع القانون، بالتعاون مع النواب الجمهوريين "جيم إنهوف، وبات روبرتس، ورون جونسون".

وكتب كروز في مقدمة مسودة مشروع القانون أنه "يجب محاسبة الإخوان على تمويل الإرهاب والتطرف والترويج لهما"، معربًا عن التقدير لجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لكشف الوجه الحقيقي للإرهاب" ومواجهة التهديدات المحتملة.

وأضاف كروز أنه يتطلع إلى تلقي معلومات إضافية مطلوبة للموافقة على هذا القانون من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، والمسئولة عن تحديد ما إذا كانت معايير تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية تنطبق على جماعة الإخوان.

وتابع كروز "لقد اعتبرت دول حليفة للولايات المتحدة في العالم العربي منذ زمن طويل جماعة الإخوان مجموعة إرهابية تسعى لبث الفوضى في أنحاء الشرق الأوسط".

وذكر السيناتور إنهوف أن "جماعة الإخوان منذ تأسيسها في مصر سعت للتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وأتباع مذاهب إسلامية أخرى".

ويسعى السيناتور تيد كروز منذ سنوات لإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حيث قدم مشروع قانون مشابهًا عام 2015، وأعاد تقديمه في 2017.

ويخوض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مداولات حول قانون ميزانية الدفاع لعام 2021، المعروف باسم قانون ترخيص الدفاع الوطني، بعدما أضاف أعضاء المجلس فقرة تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا.

وذكر موقع "أحوال" التركي أن الفقرة المذكورة تشير إلى أن شراء تركيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400 الروسية يشكل "مخالفة جسيمة" لقانون "مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات" الصادر عام 2017، والذي يقتضي معاقبة أي دولة تعقد صفقة أسلحة كبيرة مع روسيا.

ويدعو مشروع قانون ميزانية الدفاع الجديدة إلى فرض 5 عقوبات أو أكثر على تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات.

ونشر السيناتور تيد كروز تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها "فخور للغاية بمساهمتي لتضمين بند في قانون ترخيص الدفاع الوطني للقيام بما رفض الرئيس ترامب فعله: الإقرار رسميًا باسم الحكومة الأمريكية أن تركيا تسلمت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس 400 وستخضع لعقوبات بموجب قانون سارٍ".

وأضاف الموقع التركي، أن هناك 12 عقوبة يمكن لترامب اختيار ما يتم فرضه منها على تركيا، وتشمل تجميد حسابات مصرفية ومنع مؤسسات أمريكية ودولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من منح قروض لتركيا.

وينص مشروع قانون ترخيص الدفاع الجديد على أن العقوبات الواجب فرضها على تركيا لا يجب أن تُرفع إلا في حالة إعلانها التوقف عن تشغيل منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

وهددت الولايات المتحدة مرارًا بمعاقبة تركيا في حالة تشغيلها منظومة الصواريخ الروسية التي تسلمتها في يوليو 2019، في خطوة تشكل انتهاكًا سافرًا لقواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تتمتع تركيا بعضويته.

واستبعدت الولايات المتحدة تركيا بالفعل من برنامج إنتاج وتشغيل المقاتلة الأمريكية إف 35، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرص على حماية تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان من فرض عقوبات إضافية لسنوات.