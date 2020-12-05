الصين ترفع علمها فوق سطح القمر.. شاهد

رفعت الصين علمها على القمر بعد هبوط مركبة فضائية صينية الأسبوع الماضي، على سطحه، لجمع عينات صخرية.

وتظهر صورة، نشرتها وسائل إعلام صينية رسمية، العلم الصيني فوق سطح القمر، بحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي.

وذكرت وكالة الفضاء الصينية أن الصورة التقطت من المركبة الفضائية "تشانج إي 5"، قبل الإقلاع من على سطح القمر.

وقالت إن المركبة الصينية رفعت العلم الأحمر الوطني فوق القمر، وهو علم أصلي مصنوع من الأقمشة.

وباتت الصين ثالث دولة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي "سابقا" ترسل مختبرا فضائيا لجمع عينات من على سطح القمر، وتهدف المهمة إلى الحصول على عينات من الصخور الموجودة بتربة القمر والعودة بها إلى الأرض.

وكان العلم الصيني شوهد لأول مرة على سطح القمر في ديسمبر 2013 خلال مهمة فضائية صينية.