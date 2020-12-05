السديس عن المصالحة الخليجية: السعودية حريصة على الوحدة والسلام

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في جمع الكلمة ووحدة الصف خليجيًا وإقليميًا وعالميًا.

وقال السديس في تصريحات صحفية له إن المملكة العربية السعودية رائدة دائمًا لكل خير وفلاح حريصة على الوحدة والسلام مرتكزة بذلك على مكانتها العالمية وعمقها العربي والإسلامي، فهذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه البررة من بعده وحتى هذه العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وهي رائدة في كافة مجلات الخير حريصة على أن يسود الأمن والسلام في هذا العالم، فتاريخ هذه البلاد الأبيض الناصع يؤكد أنها دولة السلم والسلام داعية إلى الخير والمحبة.

وأكد أن حرص المملكة على أن يعم السلام والوحدة مستمد من منهجها الوسطي المعتدل، المستند على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، معتزةً بعمقها الديني وإرثها الثقافي وما حباها الله – جل وعلا- من متانةٍ اقتصادية مكنتها من أن تكون في أول صف دول العالم المؤثرة في القرار العالمي والدولي.

واختتم تصريحاته داعيا أن يحفظ هذه البلاد من كل سوءٍ ومكروه وأن يكفيها شر الكائدين والمعادين، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان وأن يحفظ لها قادتها وشعبها، وأن يقيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن أنه سميع مجيب.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال إن حلفاء الرياض يقفون على الخط نفسه بشأن حل الأزمة الخليجية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف فيصل بن فرحان أنه يجب استشارة دول الخليج العربي في أي اتفاق نووي أمريكي جديد مع إيران.

وسبق أن أكد الوزير السعودي خلال كلمته في حوار المنامة أن بلاده عازمة على إنهاء الخلاف مع قطر قريبا والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الملك سلمان بن عبد العزيز حريص على تكامل ووحدة مجلس التعاون الخليجي.

كانت الكويت أعلنت، بدء مباحثات مثمرة مؤخرا في إطار تحقيق المصالحة مع قطر ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.