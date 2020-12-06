الأردن : البداد كابيتال تتبرع بـ3 اسكانات مجانا لخدمة كوادر المستشفيات الميدانية

دوت الخليج :- قالت قناة المملكة الجمعة ، ان المستشفى الميداني في معان سيتنهي العمل به والبدء بتشغيله خلال اسبوعين . وقال مندوب القناة محمد دويرج : ان الشركة تبرعت ببناء 3 اسكانات مجانا لخدمة كوادر المستشفيات الثلاثة التي تبنيها البداد كابيتال لصالح وزارة الصحة . وياتي تبرع الشركة الجديد مساهمة منها لوامجهة فيروس كورونا والظروف الصحية والاقتصادية في الاردن . فيديو :

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