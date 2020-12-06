الأهلي يحرز كأس مصر للمرة الـ37 ويحقق الثلاثية

توج الأهلي بلقب مسابقة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بفوزه على طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) بملعب الجيش ببرج العرب في المباراة النهائية للنسخة 88، الأطول في تاريخ المسابقة بعدما استمرت ما يزيد على 13 شهرا تقريبا.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر البديل محمود عبد المنعم "كهربا" (65)، وأدرك طلائع الجيش التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البديل ناصر منسي.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين دون أن تتغير النتيجة على الرغم من لعب طلائع الجيش بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أحمد علاء لحصوله على الإنذار الثاني (90+7)، ليحتكمان إلى ركلات الترجيح التي آلت نتيجتها للأهلي.

وفي ركلات الترجيح، سجل للأهلي التونسي علي معلول وعمر السولية والمغربي بدر بانون وأهدر أيمن أشرف ومحمد مجدي "أفشه".

وسجل لطلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد.

وحقق الأهلي الثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الخامسة عشر في تاريخه، والثلاثية (دوري أبطال أفريقيا) للمرة الثالثة في تاريخه.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في بداية المباراة وإن كان الأهلي الأخطر والأكثر فاعلية على مرمى محمد بسام.

وكان الأهلي البادئ بالتهديد عندما تلقى "أفشه" كرة من مروان محسن فانفرد بالحارس بسام لكنه سدد بغرابه في يديه (15).

ورد طلائع الجيش برأسية قوية لعمر مرعي إثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي (28)، وأنقذ بسام مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة مروان محسن إثر عرضية لمعلول (34)، وتلقى الأخير تمريرة حسين الشحات وانفرد بالمرمى وسدد كرة قوية علت العارضة (41).

وهدأ إيقاع المباراة وانحصر اللعب وسط الملعب وقلت الفاعلية الهجومية على المرميين، إلى أن دفع مدرب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بـ"كهربا" بديلا لطاهر محمد طاهر، ومن أول لمسه نجح في إحراز هدف التقدم للأهلي مستغلا تمريرة مروان محسن فهيأها لنفسه وسددها على يسار بسام (65).

وتخلي لاعبو الجيش عن تراجعهم الدفاعي سعيا للعودة في النتيجة، وأبعد مروان محسن تسديدة البديل إسلام محارب إلى ركنية (74)، قبل أن يدرك منسي التعادل بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لمحارب أسكنها على يسار الشناوي.