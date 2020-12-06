واشنطن.. ”السيل الشمالي-2” أداة روسية خبيثة 

أصدرت السفارة الأمريكية في برلين بيانا جديدا حول مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، حثت فيه الاتحاد الأوروبي على منع المشروع بما يؤكد "رفض السلوك الروسي الخبيث".

وقال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا روبن كوينفيل حسب صحيفة Handelsblatt الألمانية، إن منع المشروع سيكون إشارة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح بعد الآن مع "استمرار السلوك الخبيث من جانب روسيا".

وشدد كوينفيل على أن "السيل الشمالي-2" "ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل أداة سياسية تهدف إلى تجاوز أوكرانيا وتقسيم أوروبا".

وفي 3 ديسمبر وافق الكونغرس الأمريكي على تشديد القيود على المشروع بعقوبات تطال شركات التأمين ومؤسسات إصدار التراخيص.

وهدد الجانب الأمريكي الشركات التي تعمل في تركيب أو تحديث معدات اللحام على السفن من العقوبات في حال انخراطها في المشروع الروسي الأوروبي.