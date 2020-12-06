أصدرت السفارة الأمريكية في برلين بيانا جديدا حول مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، حثت فيه الاتحاد الأوروبي على منع المشروع بما يؤكد "رفض السلوك الروسي الخبيث".
وقال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا روبن كوينفيل حسب صحيفة Handelsblatt الألمانية، إن منع المشروع سيكون إشارة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح بعد الآن مع "استمرار السلوك الخبيث من جانب روسيا".
وشدد كوينفيل على أن "السيل الشمالي-2" "ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل أداة سياسية تهدف إلى تجاوز أوكرانيا وتقسيم أوروبا".
وفي 3 ديسمبر وافق الكونغرس الأمريكي على تشديد القيود على المشروع بعقوبات تطال شركات التأمين ومؤسسات إصدار التراخيص.
وهدد الجانب الأمريكي الشركات التي تعمل في تركيب أو تحديث معدات اللحام على السفن من العقوبات في حال انخراطها في المشروع الروسي الأوروبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن.. ”السيل الشمالي-2” أداة روسية خبيثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.