نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 في ظل إنتشار كرونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عملية التصويت في “انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020” اليوم السبت 5/12/2020 حيث توجه الناخبون الكويتيون إلى صناديق الاقتراع في ظل ظروف استثنائية ووسط إجراءات صحية غير مسبوقة، لاختيار مرشحهم لمجلس الأمة، إذ يحق لـ567 ألفا و694 ناخبا المشاركة في هذه العملية لاختيار 50 عضوا يمثلونهم في مجلس الأمة بفضله التشريعي الـ16، وفقا لكونا، إذ يتنافس 326 مرشحا على 50 مقعدا في البرلمان الكويتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وتستمر عملية تصويت مجلس الأمن الكويتي حتى الساعة الثامنة مساء.

على أن يُعلن رؤساء اللجان انتهاء عملية التصويت وبدء الفرز تمهيدا لإعلان النتائج النهائية.

كما تستمر عملية الانتخاب في ظل إجراءات صحيه استثنائية إذ يُفرض ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي وتجنب المصافحة وتُمنع التجمعات أمام مراكز الاقتراع.

كما سمحت السلطات الكويتية للناخبين المصابين بفيروس كورونا بالمشاركة في الانتخابات وخصصت لهم مدارس للتصويت، في حين سوف يصوت الناخبون المصابون والمفروض عليهم الحجر المنزلي في اللجان التي يتبعون لها، وفقا لكونا.

وتأتي هذه الانتخابات البرلمانية في ظل ظروف داخلية وإقليمية استثنائية.

إذ إنها الأولى منذ تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح منصب أمير البلاد( وهو الأمير السادس عشر لدولة الكويت ، والأمير السادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، وهو الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح من زوجته اليمامة)، كما أنها تُجرى في ظل إعلان الكويت قرب التوصل لاتفاق لحل الأزمة الخليجية بين السعودية وقطر.