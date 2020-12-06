واشنطن بوست : ترامب يطلب من حاكم جورجيا المساعدة فى مراجعة نتائج الانتخابات

جدة - نرمين السيد - ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إن "ترامب طلب من كيمب الترتيب للتحقق من تواقيع الناخبين الذين صوتوا عن طريق البريد".

ويعتقد ترامب، أنه "قد تكون هناك انتهاكات فى التصويت البريدي".

وأعلن كيمب فى وقت سابق، أنه "يؤيد التدقيق، لكن ليس لديه سلطة تنظيمه بمفرده".

وجورجيا هى إحدى الولايات التى يسعى فيها مقر ترامب إلى مراجعة نتائج التصويت، فيما لم تنجح مثل هذه المحاولات فى عدة ولايات أخرى، حيث رفضت المحكمة العليا فى ولاية ويسكونسن طلب ترامب بمراجعة نتائج انتخابات الولاية.