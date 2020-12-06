أمريكا تسجل أكثر من 214 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 2.439 وفاة و214.099 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 2.439 وفاة و214.099 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت المراكز فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات فى البلاد جراء الفيروس وصل إلى 277.825، وإجمالى عدد الإصابات وصل إلى 14 مليونا.

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