بريطانيا تعلن استعدادها لطرح لقاح فايزر هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - قالت الحكومة البريطانية إنها تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتى فايزر/بيوإنتك لفيروس كورونا هذا الأسبوع مما يجعل اللقاح متاحا فى البداية فى المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.





ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين فى مجال الرعاية الصحية وموظفى دور الرعاية والمقيمين. وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذى طورته شركتا فايزر وبيوإنتك الأسبوع الماضى لتتصدرا السباق العالمى لبدء برنامج التطعيم الجماعى الأكثر أهمية فى التاريخ.

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