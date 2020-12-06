إيطاليا تسجل 662 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وشهدت إيطاليا، وهى أول بلد أوروبى تفشى فيه الوباء، 59514 وفاة بالفيروس فى المجمل منذ فبراير، فى ثانية أكبر حصيلة بالقارة بعد بريطانيا كما سجلت 1.71 مليون إصابة حتى الآن، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وأضافت وزارة الصحة أنها أجرت اليوم 194984 فحصا لكورونا، انخفاضا من 212741 فى اليوم السابق.
وبلغ عدد مرضى الفيروس فى المستشفيات اليوم السبت 30158، كما استقبلت وحدات العناية المركزة 192 مريضا جديدا.
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