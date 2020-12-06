ترامب: لن أعترف بهزيمتي .. وسأفوز بالانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، أمام حشد من أنصاره في ولاية جورجيا إنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من هزيمته لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.

وواصل ترامب مزاعمه بتزوير الانتخابات الرئاسية، وامتدت لتشمل انتخابات الكونجرس، حيث قال إن الانتخابات الرئاسية جرى تزويرها "لكننا سنفوز بها وسنتوجه إلى المحكمة العليا قريبا".

وأضاف أن هناك محاولات أخرى لتزوير انتخابات جولة الإعادة على مقعدي ولاية جورجيا.

وتابع ترامب: "كنت سأقر بخسارتي في الانتخابات الرئاسية لكن لا يمكنني فعل ذلك لأنه تم تزويرها".

واتهم ترامب الديمقراطيين بتزوير انتخابات جولة الإعادة على مقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ.

وتوجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ، دونالد ترامب إلى ولاية جورجيا للمشاركة في تجمع حاشد من أنصاره في فالدوستا، ووقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن "مسيرة النصر" التي يستضيفها المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري من المقرر أن تبدأ في في مطار فالدوستا.

وسيظهر ترامب في هذا الحدث مع السناتور كيلي لوفلر وديفيد بيرديو ، وكلاهما سيواجه سباقات الإعادة الحاسمة في يناير، في أول تجمع سياسي لترامب منذ خسارته لمحاولة إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوترات في الحزب الجمهوري في جورجيا بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات، وواصل ترامب تقديم مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير الناخبين في جورجيا وهاجم مسؤولي الانتخابات من حزبه، ورفع محاموه دعوى مطالبين بإلغاء نتائج الانتخابات.

وقالت مصادر مقربة من الحاكم إنه ضغط أمس السبت على الحاكم بريان كيمب في مكالمة هاتفية خاصة لعقد جلسة تشريعية خاصة في جورجيا بهدف إلغاء فوز بايدن، لكن كيمب رفض.

ورفضت محكمة استئناف فيدرالية دعوى محام جمهوري لمنع إعلان فوز الرئيس الأمريكي المتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وقالت المحكمة إن المحامي المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن لديه صفة قانونية لرفع دعوى قضائية ضد نتائج الانتخابات في جورجيا، حيث تقدم بايدن على ترامب بنحو 12 ألف صوت.

يأتي ذلك القرار ضمن سلسلة ضربات تلقتها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث رفضت المحاكم دعاوي قضائية مماثلة تشكك في نتائج الانتخابات بولايات أريزونا وميشيجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.