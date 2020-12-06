بعد سقوط صفاء الهاشم.. أحمد الجار الله يفجر مفاجأة بشأن انتخابات مجلس الأمة الكويتي

علق أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، اليوم الأحد، على نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي شهدت سقوط النائبة المثيرة للجدل صفاء الهاشم.

وقال أحمد الجار الله في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الانتخابات أفرزت متغيرات جد مهمة في اختيار نواب مجلس 2020 وصلت إلى 70%"، وهذا سينعكس على شكل الحكومة القادمة.

وأضاف: "متغيرات مهمة بنجاح هذه الكوكبة النيابية العالية الثقافة ستحدث تغييرات على مستوى أداء الرئاسات الحكومية والنيابية".

وتابع: "أداء المجلس سيتغير، قوانين سيعاد النظر فيها".

وكان الجار الله أشاد في تغريدة سابقة بإقبال الشعب الكويتي على انتخابات مجلس الأمة 2020، قائلا إن الإقبال كان جد جيد، على الرغم من الشح في الدعايات والبرامج الانتخابية، يبدو أننا أما وعي شعبي انتخابي، ستتحدد ماهية هذا الوعي، هل هو وعي قبلي أو طائفي أو ديناري؟ لننتظر النتائج وهو انتظار على أحر من الجمر".

وأظهرت المؤشرات الأولية التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية تلقي صفاء الهاشم هزيمة ساحقة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إنه وفقا للمؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الأمة 2020، فاز 50 عضوًا بعضوية المجلس، أبرزهم مرزوق الغانم رئيس المجلس الحالي، فيما كشفت المؤشرات الأولية خسارة صفاء الهاشم، والتي حلت في المركز الـ30 بين مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة، متلقية هزيمة موجعة وساحقة.

يشار إلى أن نظام انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينص على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يمثل كل منها 10 نواب، لتشكيل المجلس المكون من 50 نائبًا.