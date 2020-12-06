ترامب : لا يمكننى الإقرار بالهزيمة فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب، وسط تجمع لمؤيديه فى ولاية جورجيا، اليوم الأحد "فزنا بجورجيا، وفزنا فى فلوريدا، وفزنا بالعديد من الأماكن، وفزنا بأوهايو.. ونحن نفوز فى هذه الانتخابات. كل ما يمكننى فعله هو انتظار الأرقام".

وأضاف ترامب لمؤيديه فى جورجيا "إذا خسرت، فسأكون خاسرا كريما جدا.. ولكن لا يمكنك أن تقبل أبدا، عندما يسرقون ويتلاعبون ويسرقون"، مؤكدا أن "الديمقراطيين سيحاولون تزوير انتخابات مجلس الشيوخ هذه أيضًا".