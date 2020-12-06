بعد بريطانيا.. دولة كبرى تقترب من طرح لقاح فايزر - بيونتيك ضد كورونا

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن وسائل إعلام ذكرت أن شركة فايزر الأمريكية تقدمت بطلب للحصول على ترخيص استخدام الطوارئ للقاح فيروس كورونا الذي طورته مع شركة بيونتيك، في الهند.

وأشارت إلى أن فايزر أول شركة تتقدم بمثل هذا الطلب في الهند صاحب ثاني أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية استعدادها لطرح لقاح شركتي فايزر وبيونتيك ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستطرح الدفعة الأولى للقاح كورونا يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن جيمس هيلدريث، عضو اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قوله إنه قد يتم البدء في تطعيم سكان الولايات المتحدة باللقاح الذي طوره تحالف شركتي فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" بحلول يوم الجمعة المقبل.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أعلن وزير الصحة ورعاية الأسرة في الهند هارش فاردهان، أن سلطات البلاد تخطط لتقديم لقاحات إلى 300 مليون شخص بحلول شهر أغسطس المقبل.

وقال فاردهان إنه :"بحلول يوليو– أغسطس لدينا خطة لتوفير اللقاحات لنحو 250-300 مليون شخص في البلاد ونحن نستعد لذلك"​​​.

وتختبر الهند حاليا 5 لقاحات ضد الفيروس، حيث تجري شركتا "بهارات بايوتيخ" و "زايدوس كاديلا" المرحلة الثالثة من التجارب على هذه اللقاحات.

كما يجري معهد "سيروم" للأمصال في الهند اختبارات المرحلة الثانية من لقاح "سي أيتش إي دي أو إكس 1" الذي طورته جامعة أكسفورد في 17 مركزا طبيا ويستعد المعهد لإجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات.