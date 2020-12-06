نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الكويت والمياه تغرق الشوارع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت عدة مناطق في الكويت، لأمطار غزيرة، وطقس سيء، فجر اليوم الأحد، وسط تحذيرات من ارتفاع الأمواج البحرية، وسقوط أمطار رعدية.

وتوقعت الإدارة العامة للأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بأمطار تكون رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق مصحوبة بنشاط في الرياح تصل سرعتها الى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 اقدام مع انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تنعدم على بعض المناطق بسبب الضباب.

ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية العديد من مقاطع الفيديو التي ترصد موجة الطقس السيء، التي ضربت منطقة الجهراء.