بعد الهدفين.. وعد "رائع" من مدرب إنتر ميلانو لأشرف حكيمي

تألق الجناح المغربي أشرف حكيمي، وأحرز هدفين متتاليين بعدما افتتح زميله روميلو لوكاكو التسجيل ليفوز إنتر ميلانو 3-1 على بولونيا في الدوري الإيطالي، السبت.

وبفوزه الثالث في أسبوع واحد، تقدم فريق المدرب أنطونيو كونتي إلى المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين خلف غريمه ميلان المتصدر، الذي يواجه سامبدوريا، الأحد.

وفاز إنتر، الذي بدا أنه تعافى من مستواه المهتز في أكتوبر بست مباريات وتعادل ثلاث مرات في آخر عشرة لقاءات، وسجل 26 هدفا ليؤكد قدرته على المنافسة بجدية على اللقب.

لكن كونتي خرج عقب المباراة بتصريح عن حكيمي اعتبر فيه أن النجم المغربي، الذي أمضى الموسمين الماضيين معارا إلى بوروسيا دورتموند، "لا يزال يتأقلم على اللعب في الدوري الإيطالي"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضاف "في بطولتنا هناك مساحات أقل والفرق المنافسة أفضل في تحديد نقاط قوتك.."أنا سعيد لأن هذا الأداء يزيد من ثقته بنفسه. يمتلك قدرات كبيرة"، ثم خرج كونتي بوعد رائع: "يجب أن أجعله من بين الأفضل في مركزه".

وافتتح لوكاكو التسجيل بهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم، وهو هدفه 12 بجميع المسابقات، في الدقيقة 16 رغم أنه لم يكن هدفا مميزا.

وفشل المهاجم البلجيكي في ركل الكرة جيدا بعد تمريرة عرضية من إيفان بريشيتش، لكن رد فعله كان سريعا وسجل من المحاولة الثانية.

وسيطر إنتر ميلانو على المباراة وبعد أن أضاع لوكاكو فرصة أخرى عقب لمسة أولى سيئة سمحت للحارس أوكاش سكوروبسكي بإنقاذها، أضاف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتلقى اللاعب المغربي، المنضم من ريال مدريد قبل بداية الموسم، تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش ووضع الكرة بهدوء في شباك الحارس سكوروبسكي.

ودافع إنتر ميلانو عن تفوقه في الشوط الثاني وقلص إيمانويل فينياتو الفارق في الدقيقة 67 لكن انتفاضة بولونيا لم تستمر طويلا.

وبعد ثلاث دقائق أخرى، هز حكيمي الشباك مجددا بعد أن انطلق إلى قلب الملعب متجاوزا رقيبه قبل أن يسدد بقوة في الزاوية البعيدة.

وأبدى سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا غضبه من أداء فريقه في الشوط الأول.

وقال "أشعر بخيبة أمل، لأننا جئنا إلى هنا دائما من أجل الفوز، لكن في الشوط الأول لم نفعل أي شيء".