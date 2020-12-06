لو كنتوا نسيتوا اللي جرى.. الكتاب الأسود لـ صفاء الهاشم في ليلة سقوطها

ظهرت كامرأة سليطة اللسان تنفث على الملأ سمومها من عنصرية وإشعال للفتن وتحريض على الإخوة، إرث من الصراخ والعويل المزعج والبذئ، لم ولن يذكر لها سوى اقترانها بكلمة "الكراهية"، هذا ملخص ما تركته صفاء الهاشم، النائبة الكويتية التي لم تمثل شعب الكويت يومًا، وكانت نهايتها كما هو متوقع لأمثالها.. السقوط والهزيمة.

أفراح وزغاريد عمت أرجاء الشبكة العنكبوتية وبخاصة "تويتر" بعد ظهور المؤشرات الأولية لسقوط صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، سقوط مدو، وهزيمة ساحقة، ليسحق شعب الكويت كل الثناء الذي لاقاه على نبذهم هذا النموذج قبيح الذكر.

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 أظهرت هزيمة صفاء الهاشم وحصولها على المركز 30 بين مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة، وقالت وسائل إعلام إنها حصلت على أقل من 500 صوت. يشار إلى أن نظام انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينص على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يمثل كل منها 10 نواب، لتشكيل المجلس المكون من 50 نائبًا.

لكن لنتذكر سويًا ماضي صفاء الهاشم الجدير بالوأد، اشتهرت صفاء الهاشم بمناصبة العداء لجميع الوافدين في بلادها، متهمة إياهم بأنهم ينهبون خيرات البلاد ويعيدونها إلى الوراء، وتطالب بطردهم من الكويت، مختصة بذلك الوافدين المصريين، مكرسة كل ما تملك من أحبال صوتية مزعجة وألفاظ بذيئة وأفكار عنصرية تحض على الكراهية.. وللمفارقة، صفاء الهاشم نفسها وافدة.

أما شهرتها في مصر فبدأت بسبب هجومها على المصريين ووزير الهجرة نبيلة مكرم، قائلة جملتها الشهيرة "لو كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا"، ولكن هذا لا يمنع من الاستماع لنصيحتها والبحث في الدفاتر.

ماذا تقول الدفاتر؟

تقول الدفاتر إن صفاء الهاشم بدأت رحلتها من فلسطين إلى المغرب والحي اليهودي ثم إلى السعودية ثم الكويت، حيث عمل والدها الفلسطيني الأصل كموظف بالجمارك السعودية في محافظة العليا، وانتقل إلى الكويت حيث ولدت صفاء، وحصلت على الجنسية الكويتية قبل أن يتوفى وهي لم تبلغ بعد عامها الأول.

كشفت الدفاتر أيضا كذب ادعاء صفاء الهاشم بحصولها على الدكتوراة من جامعة "هارفارد" الأمريكية، لكن أوراقها لدى مجلس الأمة الكويتي تقول إنها حصلت على ليسانس آداب اللغة الإنجليزية من جامعة الكويت، و"دبلوم" إدارة تنفيذية من "هارفارد".

تعد صفاء الهاشم من الخدم المخلصين لمشروع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتقول "الدفاتر" أيضا أنه بعد تأسيس صفاء الهاشم شركة "أدفانتج" للاستشارات الإدارية والاقتصادية، ربطتها علاقات قوية وموسعة بتركيا وأردوغان. كمثال، ظهرت صفاء الهاشم بجانب أردوغان، واحتفت بإهدائها "حجابا".

وخلال أزمة مقاطعة الرباعي العربي، مصر والإمارات والسعودية والبحرين لدولة قطر بسبب دورها ودور أميرها تميم بن حمد في دعم وتمويل الإرهاب، حملت صفاء الهاشم لواء الدفاع عن قطر، متناسية سعي قطر إلى تبديد جهود الأمير الراحل الشيخ صباح، ونيتها المبيتة في تفكيك منظومة دول مجلس التعاون.

قبل أن تبدأ صفاء الهاشم مسيرتها السياسية "ناصعة السواد"، كانت مجرد سيدة أعمال كويتية، قبل أن تفكر "لسبب ما" بالترشح لمجلس الأمة، وبمجرد حصولها على عضوية مجلس الأمة، تحولت إلى "تنين مجنح" ينفث نيرانه تجاه الوافدين بتصريحات غريبة وشاذة وغير معقولة إنسانيًا، فبات من المكرر والمثير للملل أن تخرج يوميا بتصريحاتها، التي ما تلبث أن يتبرأ منها الكويتيون سواء مواطنين أو إعلاميين أو حتى نواب.

كانت استراتيجية صفاء الهاشم في الهجوم الضاري على الوافدين، ولا سيما المصريين، تهدف إلى كسب الشعبية وجعل الوافدين شماعة جاهزة تعلق عليها أزمات الكويت، التي لطالما أكدت قيادتها على أهمية الوافدين، ولا سيما المصريين، في تقدمها وازدهارها، وأنهم أناس يقدمون عملًا وإنتاجا يتقاضون مقابله رواتبهم، وليسوا بشحاذين أو ناهبين.

في يونيو الماضي، طالبت صفاء الهاشم بترحيل جميع الوافدين "المصريين" قائلة إنهم "تكدس" سكاني، واصفة إياهم بأنهم "عالة" على الشعب الكويتي.

في أكتوبر من العام نفسه، قدمت مشروع قانون يستوجب ترحيل الوافدين وأسرهم في حال "الإقامات المنتهية الصلاحية، ومن يعمل عند غير كفيله، ومن تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع، ومن يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص بنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة على الحاجة مع التفتيش في رخص العمل ورخص الشركات لتحديد الشركات الوهمية".

وضمت اللائحة كذلك عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض مع إلزام مقاول المشروع بإخراج العمالة من البلد في حال انتهاء المشروع، والمعلمين والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية وترحيل بقية أفرادها ومنعها من الاستقدام مرة أخرى، وترحيل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نُفذ حكمها أو عفي عنه، وترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب 3 مخالفات مرورية ووصول مخالفاته إلى الحد القانوني، وكل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها يطبق بحقه الترحيل وغرامة 500 دينار وتغريم الكويتي المتستر على وافد مخالف أو مشغل له بغير عقد كل تكاليف سفر الوافد.

وفي مارس 2020، انتقدت صفاء الهاشم قيام وزارة الصحة الكويتية بطلب شهادة طبية من القادمين تؤكد الخلو من كورونا من مختبرات معتمدة لدى السفارة الكويتية في مصر.

وقالت إن وزارة الصحة سبق أن أرسلت فريقًا طبيًّا لفحص الكويتيين القادمين من إيران، متسائلة: لماذا لا يتم تطبيق هذا الأمر في مصر خاصة أن هناك من يأتي بشهادة طبية تؤكد خلوه من فيروس كورونا؟

وفي أكتوبر الماضي، طالب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، باستغناء "التموين" عن جميع العمال الوافدين فورا، واستبدالهم بالكويتيين المتقاعدين أو أبناء الكويتيات أو غير محددي الجنسية. وتأتي الدعوات خصوصًا في ظل تكرار عمليات التهريب أو بيع مواد التموين في السوق السوداء في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، وفق ما أفادت صحيفة الراي الكويتية.

وبينما طالب النواب بمحاربة الفساد ومنع التهريب التمويني عامة، رأت النائب صفاء الهاشم أن حل تهريب مواد التموين يكمن في الاستغناء عن "العمالة المصرية" تحديدًا فى إدارة التموين والاستعانة بالكويتيين والمتقاعدين.

كان ذلك غيض من فيض، ونماذج بسيطة من كتاب أسود خطته صفاء الهاشم، ولتكون مثالًا وعبرة مفاهدها أن العنصرية والكراهية إلى زوال في النهاية، والكذب لا يتحول إلى حقيقة مع تصديق البعض له، وأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، أما الزبد فيذهب جفاء.