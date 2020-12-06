حريق هائل في سوق ألعاب نارية بـ روسيا.. فيديو

ذكرت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد، أن حريقا اندلع في سوق يحتوي على ألعاب نارية في مدينة روستوف الروسية.

وقالت الوكالة إن مساحة الحريق اتسعت لتشمل 1500 متر مربع.

ونقلت عن وزارة الطوارئ الروسية قولها إن درجة صعوبة الحريق عند المستوى الرابع".

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير في مبنى قيد الإنشاء في منطقة أوريول.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقع فيديو يظهر الحريق الهائل.

وللوهلة الأولى، يبدو الحريق وكأنه احتفال بالألعاب النارية، قبل أن تتعالى ألسنة النيران والدخان الكثيف.

وقالت أحد رواد موقع "تويتر": "لم تحل السنة الجديدة بعد ، لكن الألعاب النارية قد بدأت بالفعل على قدم وساق، حريق في جناح به الألعاب النارية في سوق نا دونو في روستوف".